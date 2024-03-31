Şanlıurfa' da 'muhtarlık seçimi' kavgaları; 15 yaralı | Video
Şanlıurfa kent merkezi ile ilçelerinde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi, yaralandı.
Kent merkezi ile Harran ve Bozova ilçelerindeki bazı mahallelerde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle kavgalar çıktı. Muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavgalarda 4'ü tabanca ile olmaz üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bozova ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki kavga ise jandarmanın hava ateş açması ile sonlandırıldı.
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