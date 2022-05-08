Şanlıurfa zihinsel engelliler yılın annesini seçti | Video

8 Mayıs Anneler günü kutlanıyor. Vali Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği tarafından "yılın annesi" seçildi.

Her zaman, yaşlı ve yardıma muhtaçlara ayıran, Engelli bireyleri yalnız bırakmayan Vali Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin yılın annesi seçildi.

Şanlıurfa zihinsel engelliler dernek başkanı Bedih Satoğlu, "Şanlıurfa'da Zihinsel Engellilerimizin Sosyal Kültürel ve Ekonomik alanında; insan onur ve şerefine uygun yaşatmaları için geçmişten bu güne bu günden yarına özel uygulamaları ve çabalılarıyla Sayın Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'in Eşi Gülhan Erin Hanımefendiyi 2022 Yılı Annesi olarak Seçmiş ve onurlandırmış bulunmaktayız. Gülhan Erin Hanımefendinin ve Şahsında Engellilerimizin Annelerinin ve bütün Annelerimizin Anneler gününü kutluyoruz" dedi.

Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve üyeleri yılın annesi seçtikleri Şanlıurfa valisi Abdullah Erin'in Eşi Gülhan Erin'i evinde ziyaret ederek plaketi veridiler.Dernek üyeleri ardından yılın Annesi seçilen Gülhan Erin ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.