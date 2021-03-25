Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
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Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'de gezerken suya düşen genç kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Tarihi Şanlıurfa Balıklıgöl'de hafta sonu gezmeye çıkan adı öğrenilmeyen genç kız, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip, suya düştü. Çevredekiler, hemen suya atlayıp, genç kızı kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Islandığı için üşüyen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.