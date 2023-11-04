Şanlıurfa’da çalıntı motosiklet operasyonu: 137 motosiklet ele geçirildi | Video
Şanlıurfa’nın Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçelerinde polis ekiplerince yapılan motosiklet denetiminde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Operasyonla vatandaşların 5 milyon lira zarara uğraması engellenirken, çalıntı motosikletlerin sahiplerine teslim edileceği belirtildi.
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