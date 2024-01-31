Video Yaşam Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video

31.01.2024 | 10:40

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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