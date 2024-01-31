Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.