Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı | Video

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Şanlıurfa’da 300 polisin katılımıyla düzenlenen droneli asayiş uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan zanlıların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.