Video Yaşam Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

17.06.2023 | 13:52

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı, çarpışmanın etkisi ile otomobil bir evin bahçesine daldı. Meydana gelen kaza 4 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi Ceylan park önünde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, sürekli kazaların meydana geldiği kavşakta bu sabah yine henüz sürücü ve plakalı öğrenilmeyen hafif ticari araç ile otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil bir evin bahçesine daldı.

Meydana gelen kaza 4 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ile Hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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