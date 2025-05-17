Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video
Şanlıurfa’da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
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