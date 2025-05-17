Video Yaşam Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video

Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video

17.05.2025 | 13:56

Şanlıurfa’da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Birecik ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, tefecilik ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video 01:17
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video 17.05.2025 | 13:56
Tamir ettiği otomobilin 2 metre yükseklikten üzerine düşmesiyle öldü! Korkunç anlar kameraya yansıdı | Video 06:26
Tamir ettiği otomobilin 2 metre yükseklikten üzerine düşmesiyle öldü! Korkunç anlar kameraya yansıdı | Video 17.05.2025 | 13:16
Kına eğlencesinde dev disko topu böyle düştü! Gelin ve 2 kişi yaralandı | Video 01:13
Kına eğlencesinde dev disko topu böyle düştü! Gelin ve 2 kişi yaralandı | Video 17.05.2025 | 13:02
SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video 00:37
SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video 17.05.2025 | 11:46
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada | Video 02:50
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada | Video 17.05.2025 | 11:00
Vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi: 33 gözaltı | Video 00:57
Vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi: 33 gözaltı | Video 17.05.2025 | 09:56
Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video 00:11
Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video 17.05.2025 | 09:25
Tatvan’da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video 03:05
Tatvan'da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video 17.05.2025 | 09:11
Bursa’daki feci kazada 2’si ağır 12 kişi yaralandı! Kazayı bırakıp birbirlerine girdiler! | Video 02:16
Bursa'daki feci kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı! Kazayı bırakıp birbirlerine girdiler! | Video 17.05.2025 | 08:51
Husumetlisine pusu kurup 5 el ateş etti! | Video 01:03
Husumetlisine pusu kurup 5 el ateş etti! | Video 17.05.2025 | 08:51
Kızını kaçıran yeğenini 16 yaşındaki oğluna öldürten baba ile oğlu tutuklandı | Video 01:46
Kızını kaçıran yeğenini 16 yaşındaki oğluna öldürten baba ile oğlu tutuklandı | Video 16.05.2025 | 16:30
12 köpekle yaşayan şahıs komşuları tarafından şikayet edilince gözaltına alındı | Video 03:20
12 köpekle yaşayan şahıs komşuları tarafından şikayet edilince gözaltına alındı | Video 16.05.2025 | 15:28
Sahte araç kiralama sitesiyle 160 milyon TL vurgun yapan çeteye 5 ilde operasyon: 19 gözaltı | Video 01:13
Sahte araç kiralama sitesiyle 160 milyon TL vurgun yapan çeteye 5 ilde operasyon: 19 gözaltı | Video 16.05.2025 | 13:54
Gramajı düşük altın üreten şebeke çökertildi: 12 milyon TL’lik vurgun önlendi | Video 05:48
Gramajı düşük altın üreten şebeke çökertildi: 12 milyon TL’lik vurgun önlendi | Video 16.05.2025 | 13:11
Oyuncakçıdaki silah atölyesinden cephane çıktı! 4 gözaltı | Video 03:04
Oyuncakçıdaki silah atölyesinden cephane çıktı! 4 gözaltı | Video 16.05.2025 | 13:11
Nevşehir’de acı olay! Eşinin şiddetinden kaçarken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 02:31
Nevşehir'de acı olay! Eşinin şiddetinden kaçarken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 16.05.2025 | 13:11
Osmaniye’de sağanak yağış sele neden olmuştu! A Haber o bölgeyi görüntüledi | Video 05:11
Osmaniye'de sağanak yağış sele neden olmuştu! A Haber o bölgeyi görüntüledi | Video 16.05.2025 | 11:32
DEAŞ’a 3 milyon TL aktaran 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:56
DEAŞ’a 3 milyon TL aktaran 2 şüpheli tutuklandı | Video 16.05.2025 | 11:04
Esenler’de şoke eden ’çöp ev’ vakası! Evden 11 kamyon ile 4 ton çöp çıkarıldı | Video 07:45
Esenler'de şoke eden 'çöp ev' vakası! Evden 11 kamyon ile 4 ton çöp çıkarıldı | Video 16.05.2025 | 10:42
İncecik bir bel uğruna sağlıklarından oluyorlar: A4 kâğıdı akımı tehlike saçıyor! Uzmandan ailelere uyarı | Video 05:07
İncecik bir bel uğruna sağlıklarından oluyorlar: A4 kâğıdı akımı tehlike saçıyor! Uzmandan ailelere uyarı | Video 16.05.2025 | 10:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY