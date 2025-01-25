Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 25 şahıs tutuklandı | Video
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25’i tutuklandı.
Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınarak emniyette götürüldü. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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