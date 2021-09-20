Video Yaşam Sapanca'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Sapanca'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Sapanca'da zincirleme kaza: 5 yaralı
20.09.2021 | 08:57

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Sakaraya'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 4 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Kaza saat 20.30 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 44 HV 381 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Bu sırada kaza nedeniyle aynı yönde giden 3 otomobil çarpışırken, arkadan gelen kamyon da kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada, Elles Çalışkan, Furkan Turgut, Şenol Aydın, Ali Aydın ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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