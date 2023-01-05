Video Yaşam Sapık Sinan, Müge Anlı'yı sinirlendirdi! "Birilerinin elinde uygunsuz videoların mı var?"
Sapık Sinan, Müge Anlı'yı sinirlendirdi!

Sapık Sinan, Müge Anlı'yı sinirlendirdi! "Birilerinin elinde uygunsuz videoların mı var?"

05.01.2023 | 09:34

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Türkiye'yi çileden çıkaran, hakkında her söylenilene, "Hayır, bilmiyorum, ben yapmadım" şeklinde yanıtlar veren Sinan Sardoğan'ın çirkin tacizlerine maruz kalan kadınlar Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına bağlanırken bir mağdur bugün yayına katılarak anlattıklarıyla mide bulandırdı. Ardından kayıp Arife Gökçe'nin ailesine gelen o mesaj olayın arkasında başka kişilerin de olduğu düşüncesini akıllara getirirken Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'a sorduğu o soru dikkat çekti.

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