Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Nizip- Gaziantep karayolu Uluyatır yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, nakliyat işi yapan ve kamyonetiiyle Nizip'ten Gaziantep'e yük taşıyan 48 yaşındaki 4 çocuk babası Yaşar Üstündağ, seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç savrularak 54metrelik şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü Yaşar Üstündağ ağır yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada durumu ağırlaşan Üstündağ, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz sürücü, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Yaşar Üstündağ'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.