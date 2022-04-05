Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video

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Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE KURTARILAMADI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada durumu ağırlaşan Üstündağ, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz sürücü, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
cenaze ailesine teslim edildi
Hayatını kaybeden Yaşar Üstündağ'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.