Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video
Sarıkamış’ta boz anne ayı ile 3 yavrusu kameralara yansıdı.
Hemen cep telefonuyla boz ayı ailesini kaydeden vatandaşı fark eden anne ayı yavrularını alarak bölgeden uzaklaştı.
Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde; aracı gören anne ayı ve 3 yavrunun koşması, yavruların koşarken ayağa kalkarak araca bakması yer alıyor.
Anne ayı ve yavrularının belgesel tadındaki görüntüleri an be an kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
00:25
Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video 26.05.2023 | 16:31
01:21
Annesine mesaj atan kişiyi vurdu! | Video 26.05.2023 | 15:14
01:18
Düzce'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.05.2023 | 14:06
03:05
01:22
"Kız arkadaşıma baktın" kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 26.05.2023 | 13:42
07:28
02:17
Kaleiçi'nde tarihi ev küle döndü | Video 26.05.2023 | 11:16
02:03
03:49
PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyede | Video 26.05.2023 | 10:53
01:10
01:37
Kayseri'de minibüs yaşlı kadına böyle çarptı | Video 26.05.2023 | 10:59
04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 26.05.2023 | 10:46
00:18
00:30
Malatya’da 3 kilo 830 gr metamfetamin ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:20
00:18
01:30
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:08
02:02
00:52
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 26.05.2023 | 09:59
00:50
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklu | Video 26.05.2023 | 09:59