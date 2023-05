Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video 26.05.2023 | 16:31 Sarıkamış’ta boz anne ayı ile 3 yavrusu kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Boz ayılarıyla ünlü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde neredeyse ayıların görülmediği bir gün yok denilebilir. Sarıkamış'ta Karaurgan Handere bölgesinde aracıyla seyahat eden vatandaş, yol kenarında boz ayı ailesiyle karşılaştı.Hemen cep telefonuyla boz ayı ailesini kaydeden vatandaşı fark eden anne ayı yavrularını alarak bölgeden uzaklaştı.Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde; aracı gören anne ayı ve 3 yavrunun koşması, yavruların koşarken ayağa kalkarak araca bakması yer alıyor.Anne ayı ve yavrularının belgesel tadındaki görüntüleri an be an kaydedildi.