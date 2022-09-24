Video Yaşam Sarıyer'de Balıkçı Barınağı'nda yangın | Video
Sarıyer'de Balıkçı Barınağı'nda yangın | Video

Sarıyer'de Balıkçı Barınağı'nda yangın | Video

24.09.2022 | 19:56

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Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bir balıkçı barınağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

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