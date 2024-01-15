Sarıyer’de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı | Video
Sarıyer’de ev sahibi tarafından sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan Onur Yavuzyılmaz, “Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Bende ‘neden böyle yapıyorsun dedim’ kendisi de ‘çıkın evimden’ diyerek küfür etti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum herkesten özür dilerim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Kendisi ile 2 yıldır süre gelen bir kira husumetimiz bulunmakta. Kira husumeti yargıya taşındı” dedi.
Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Ev sahibi kadın 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten biri olan Yavuzyılmaz'a "Evimden çıkacaksın" diye bağırıp küfür ederek sokak ortasında sopayla saldırmıştı. Yavuzyılmaz'da küfür etmesiyle kadın daha da sinirlenmişti. Olaydan sonra kadının akrabaları gençlerin yaşadığı evi basarak tehdit etti. Durumdan korkan geçler polis ekiplerine haber vererek şikayetçi olup koruma talebinde bulundu. 24 yaşındaki Onur Yavuzyılmaz Yaşanan saldırı ve baskın anını anlattı.
"ETTİĞİM KÜFÜRLERLE ÖVÜNMÜYORUM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"
Küfür ettiği için kadından özür dileyen Onur Yavuzyılmaz," Ben köpeğimi gezdirdiğim sırada ev sahibimin bana hakaret etmesiyle başladı. Köpeğimi gezdirirken küfürü duydum ama bakmadım. Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Bende 'neden böyle yapıyorsun dedim' kendisi de 'çıkın evimden' diyerek küfür etti. Bende köpeğimi bırakıp geri geldim. Sonra bu olay gerçekleşti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum herkesten özür dilerim. Fakat bana kimse vurmadan ben küfür etmedim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Ondan sonra darp raporu alıp kendisinden şikayetçi oldum. Kendisi ile 2 yıldır süre gelen bir kira husumetimiz bulunmakta. Kira husumeti yargıya taşındı" şeklinde konuştu.
"2 SEN ÖNCE 2 BİN 800 TL OLAN KİRAMIZI 15 BİN TL YAPIN YA DA EVİMDEN ÇIKIN DEDİ"
Can sağlıklarından endişe ettiklerini söylen Yavuzyılmaz, " Eve engelli bir birey olan oğlunu geçirecekler böyle bir iddiaları var. Fakat bize 2 sen önce 2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın dedi. Biz bu iddianın samimi olduğuna inanmıyoruz. Bizim evimiz engelli bir bireyin yaşayabileceği bir ev değil. Haber yayınlandıktan sonra Sevgi Elalır isimli şahın akrabaları bizim evimizi bastı. Tehdit vari şeyler söylediler. Biz de kapıyı kapatıp polisi aradık. Polis geldikten sonra da karakola gidip şikayetçi olduk. Can sağlığımızdan endişe duyup eve girmedik bir daha 2 gündür arkadaşımızda kalıyoruz. Koruma talep ettik" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:42
00:34
Yeni evli çiftin evini soyan şüpheli yakalandı | Video 15.01.2024 | 10:55
06:28
Küçükçekmece'de 2 genç silahlı saldırıya uğradı: 2 yaralı | Video 15.01.2024 | 10:52
04:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 15.01.2024 | 10:27
02:05
00:30
Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video 15.01.2024 | 10:18
01:10
Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 15.01.2024 | 09:50
01:55
Pul biber poşetlerinden eroin çıktı | Video 15.01.2024 | 10:03
02:41
00:28
Germencik’te uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 15.01.2024 | 09:37
02:49
02:17
Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü | Video 15.01.2024 | 09:16
00:46
Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2024 | 09:17
00:45
Bayburt’ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi | Video 15.01.2024 | 08:46
02:05
Fatih'te metruk bina alev alev yandı | Video 15.01.2024 | 08:30
03:07
Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu | Video 15.01.2024 | 08:41
00:53
Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti | Video 15.01.2024 | 08:30
00:46
İzmir'de sokak ortasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 15.01.2024 | 08:29
00:58
01:46
Habur Çayı’nda bulunan otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı 14.01.2024 | 22:24