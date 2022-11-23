Sarsıntıdan sonra gelen ışık patlaması: Depremin ürküten etkisi kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Depremin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 23.11.2022 | 13:00
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Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video 23.11.2022 | 12:36
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İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video 23.11.2022 | 12:09
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Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video 23.11.2022 | 11:52
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Düzce'deki depremde ortaya çıkan dev ışık hüzmesi merak konusu oldu | Video 23.11.2022 | 11:28
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Depremin şiddeti market raflarını yere indirdi | Video 23.11.2022 | 10:45
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.11.2022 | 09:05
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Düzce'deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.11.2022 | 09:03
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Düzce'deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video 23.11.2022 | 08:05
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A Haber Düzce'de deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video 23.11.2022 | 06:50
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Sakarya'da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.11.2022 | 06:03
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde, deprem sırasında ışık patlaması olduğu görüldü.