Şehidin ailesi Eskişehir'e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı | Video

12.11.2025 | 15:03

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olanlardan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın il dışında olan ailesi Eskişehir'e geri dönerken, annen Ayşe Mercan'ın ağıtları yürek dağladı.

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan'ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber dün ulaşırken, şehidin babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan, gelinlerinin yanına Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmişti. Şehidin eşi, anne ve babası bugün Eskişehir'e geri döndü. Oldukça bitap düşen ailede anne Ayşe Mercan'ın ağıtları yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesini, yakınları teselli etmeye çalışırken sağlık ekipleri de hazırda bekledi. "Senin sıran değildi" diyerek oğlunun şehadetine feryat eden Ayşe Mercan, yakınlarının desteğiyle evine gitti.
