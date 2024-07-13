Serinlemek için Tortum gölüne giren gencin cesedine ulaşıldı | Video 13.07.2024 | 09:46 Erzurum’da dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum gölüne giren ve gözden kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Kotan’ın cansız bedenine ulaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

12 Temmuz Cuma günü saat 17 sularında, serinlemek amacıyla Tortum Gölü'ne giren bir grup gençten biri olan Bedirhan Kotan (16), suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen Bedirhan'a ulaşılamadı. Gece boyunca devam eden aramalarda sonuç alınamadı.Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar. Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı.Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedenini bugün sabah saatlerinde bulundu. Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.İlçe sakinleri Tortum Gölü'nde benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söylediler.