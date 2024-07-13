Serinlemek için Tortum gölüne giren gencin cesedine ulaşıldı | Video
Erzurum’da dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum gölüne giren ve gözden kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Kotan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar. Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı.
Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedenini bugün sabah saatlerinde bulundu. Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
İlçe sakinleri Tortum Gölü'nde benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söylediler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:22
00:35
Bursa'da dava sonrası taraflar birbirine girdi: 8 gözaltı | Video 13.07.2024 | 10:14
03:49
01:39
Maltepe'de gençlerin kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 13.07.2024 | 09:47
05:44
Serinlemek için Tortum gölüne giren gencin cesedine ulaşıldı | Video 13.07.2024 | 09:46
04:08
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı | Video 12.07.2024 | 15:41
01:43
İzmir’deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede | Video 12.07.2024 | 16:16
01:14
02:50
00:54
Beylikdüzü'ndeki korkunç cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 12.07.2024 | 15:22
09:14
00:46
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi | Video 12.07.2024 | 13:51
01:01
03:00
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 12.07.2024 | 13:51
01:01
03:00
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 12.07.2024 | 13:56
01:54
Piste çıkan boğaları para yağmuruna tuttular | Video 12.07.2024 | 13:51
03:06
Karaman'da öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 12.07.2024 | 13:31
03:26
Su tankeri ağaçlar yerine suladığı otomobili pert etti | Video 12.07.2024 | 12:55