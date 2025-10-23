Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 09:04 Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.10 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken şerit ihlali yapması sonucu sağ taraftan hızla gelen Y.K. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 2 araç ve 3 motosiklet de hasar gördü. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Toplam 7 aracın karıştığı kazada E.D. ve H.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki sürücünün de alkol testinin negatif çıktığı belirtildi.