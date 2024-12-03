Video Yaşam Servis midibüsü ile motosiklet böyle çarpıştı: 24 yaşındaki sürücüsü öldü | Video
Servis midibüsü ile motosiklet böyle çarpıştı: 24 yaşındaki sürücüsü öldü | Video

Servis midibüsü ile motosiklet böyle çarpıştı: 24 yaşındaki sürücüsü öldü | Video

03.12.2024 | 09:27

Hatay'da servis midibüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada 24 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 24 yaşındaki Yunus Kara'nın kullandığı motosiklet, servis midibüsüyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi morga kaldırıldı.
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