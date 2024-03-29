Video Yaşam Seyhan polisi barda 25 ruhsatsız silah ele geçirdi | Video
Seyhan polisi barda 25 ruhsatsız silah ele geçirdi | Video

Seyhan polisi barda 25 ruhsatsız silah ele geçirdi | Video

29.03.2024 | 11:31

Adana’da Seyhan polisi bir bara yaptığı operasyonda işyerinden 25 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Çınarlı Mahallesi'ndeki bir barda ruhsatsız silahlar olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu bara operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda barın çeşitli yerlerinde zulananan 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olaylalar ilgili Tahsin C. ve Ersen D. gözaltına alındı.
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