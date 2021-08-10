Şeyma Subaşı, annesi, babası ve kızıyla birlikte Mısırlı sevgilisinin teknesinde tatilde! Annesiyle dansı ilgi çekti | Video

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a gelmişti. Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıktı. Subaşı tekne tatilinden kareleri "Hayattan daha ne isteyebilirim ki?" notuyla paylaştı.