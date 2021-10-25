Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları! | Video
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Yaz aylarında birlikte çıktıkları tekne turu ile magazin gündemine bomba gibi gelen Sibel Can ve Emir Sarıgül, haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Sibel Can ve Emir Sarıgül, aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Ünlü çift, bir restoranda yemek yerken kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...