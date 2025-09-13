'Sigorta yapma' vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 13.09.2025 | 11:09 Kayseri’de bir web sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; bir web sitenin kopyalanarak ülke genelinde 65 kişinin 3 milyon 39 bin TL sigorta yapma vaadiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kayseri merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen ekipler, B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 1 adet dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan arama yönlendirme cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim kartı, 2 adet harddisk ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G.A., A.Ü.G. ve S.Ç. tutuklanırken, B.A. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.