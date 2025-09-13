'Sigorta yapma' vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video
Kayseri’de bir web sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G.A., A.Ü.G. ve S.Ç. tutuklanırken, B.A. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Sigorta yapma' vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandırdılar | Video 13.09.2025 | 11:09
