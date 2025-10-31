Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 09:02 Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. O.A., yanında bulunan tabancayla ailesine ateş etti. Saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumu ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.