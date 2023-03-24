Video Yaşam Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

24.03.2023 | 15:25

Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkiinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, H.D. öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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