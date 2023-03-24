Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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