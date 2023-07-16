Silahla kuaförü bastılar, dayak yediler | Video 16.07.2023 | 12:20 Şişli’de silahlı 3 şahıs, önceden husumetlisi olan bir adamı kuaförde sıkıştırıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıya uğrayan adam ve kardeşlerinin karşılık vermesiyle şahıslar darp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, olayın hemen sonrası gelen polis saldırganlardan birini gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. İddiaya göre,yaklaşık 7 yıl önce Hüseyin S., hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Temel Z.'yi darp etti. Buradan S.'ye husumet besleyen Temel Z. yaklaşık 5 ay önce Hüseyin S.'ye silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda yoldan geçen bir kadın yaralanırken, Hüseyin S. ise yara almadan kurtuldu.

SİLAHLA KUAFÖRÜ BASIP DAYAK YEDİLER

Olayın ardından Temel Z., polis tarafından yakalandıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 5 ay sonra cezaevinden çıkan Temel Z., husumet beslediği Hüseyin S.'nin peşine düştü. Olay günü Hüseyin S.'nin kardeşi Olgun S.'nin semtte bir kuaförde olduğunu öğrenen Temel Z., kardeşi Taner Z. ile arkadaşı Recep Ç.'yi işyerine gönderdi. Silahla kuaföre giren iki şahıs, Olgun S.'ye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

SALDIRGANIN ELİNDEN SİLAHI ALIP POLİSE VERDİ

Olgun S.'nin karşılık vermesi ve sonrasında kardeşleri Hüseyin S. ile Yusuf S.'nin de kavgaya dahil olmasıyla saldırganlar Taner Z. ve Recep Ç. darp edildi. Kuafördekilerin de araya girmesiyle saldırganlar etkisiz hale getirilirken, Olgun S., Taner Z.'nin elindeki silahı alıp polise teslim etti. Kavgadan sonra Taner Z., Recep Ç. ve sonradan kuaföre gelen Temel Z. kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede gelen Şişli polisi, saldırgan Taner Z.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ilgili maddelerden adli işlem yapılan Taner Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.