Video Yaşam Silivri’de uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti | Video
Silivri’de uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti | Video

Silivri’de uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti | Video

07.09.2022 | 09:35

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Silivri Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgedeki uçurumdan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve Aşıklar tepesi olarak bilinen bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uçurumdan bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Şahsın düştüğü nokta tespit edildi. dilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Deniz tarafından gidilerek ulaşılan şahsın 46 yaşındaki F.A. olduğunu tespit etti. Sedye ile bulunduğu yerden indirilen genç kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının gerçek ölüm sebebi adli tıp kurumu sonucuna göre tespit edilecek. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı.

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