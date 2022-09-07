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OTOMATİK OYNAT
00:17
Yakalanmamak için gömleğinin altına sakladı, yine de yakalandı | Video 07.09.2022 | 10:56
00:37
DİAYDER üyeleri hakim karşısında | Video 07.09.2022 | 10:56
02:28
Sarıyer'de park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 07.09.2022 | 10:04
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Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı | Video 07.09.2022 | 10:04
06:25
Yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla villasının önünde darbedildi | Video 07.09.2022 | 10:04
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Bursa'da motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada | Video 07.09.2022 | 10:30
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Hırsız balkonda asılı olan çamaşırları çaldı... O anlar kamerada | Video 07.09.2022 | 10:21
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Leyleklerin sonbahar göçü Kumburgaz'da böyle görüntülendi | Video 07.09.2022 | 09:41
02:54
Köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa sürücülerden tepki | Video 07.09.2022 | 09:41
03:06
Silivri’de uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 07.09.2022 | 09:35
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Nevşehir'de seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 09:02
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Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi | Video 07.09.2022 | 09:26
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02:00
İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı | Video 07.09.2022 | 08:30
01:05
Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı | Video 07.09.2022 | 08:30
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Sarıyer'de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada | Video 06.09.2022 | 17:41
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı | Video 06.09.2022 | 14:13
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Şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı | Video 06.09.2022 | 13:38
Silivri Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgedeki uçurumdan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.