Video Yaşam Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar! | Video
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar! | Video

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar! | Video

18.05.2022 | 17:46

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar! | Video 02:51
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Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bugün ilk kez görüntülendi. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu eşliğinde bugün hastaneden taburcu oldu. Ünlü çift, kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce gazetecilere poz verdi. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan çift, önemli açıklamalarda bulundu. İmirzalıoğlu, eşiyle birlikte doğuma girdiğini söylerken bebeğin kime benzediğini de açıkladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın hastane çıkışı merak edilen o açıklamaları!

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