Sinop'ta hayran bırakan gün batımı | Video

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Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta vatandaşlar, denizin üzerinden batan güneşin eşsiz manzarasını izlemek için Kumkapı Plajı'nı ziyaret ediyor.
Kocaeli'nden Sinop'a gelen öğrenci Mert Özdemir, "Buranın sahili için geliyorum aslında, Kocaeli tarafında böyle sahil yok. Buranın denizi bambaşka zaten. Günbatımı burada çok güzel oluyor, kızıl oluyor hatta biz buraya güneşin doğuşunu da izlemeye geliyoruz kızıl ay zamanında ayrı bir havası oluyor. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum hatta toplu şekilde de buraya geliyoruz manzarayı izlemeye" dedi.
Sinoplu turizmci Adem Tahtacı ise, "Sinop çok şanslı bir ilimiz hem gün batımını hem gün doğumunu denizden seyrediyorsunuz. Dünyada nadir yerlerden birisi, ön limanda güneşin doğuşunu seyrediyoruz, arka tarafta İnceburun tarafında batışını. Muazzam, her zaman geliyorum ben buraya. Bu eşsiz manzara her yerde yok, mis gibi deniz kum kokuyor, iyot minerali alıyoruz aynı zamanda. Arka tarafta 4 bin yıllık tarihi kalemiz var. İnsan deşarj oluyor burada. Biz de tur olarak insanları getiriyoruz buraya, gelen memnun kalıyor, tekrar geliyorlar, 'gördüğümüz en güzel yer' diyorlar. Herkesi bekleriz Sinop'a" diye konuştu.