Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilde bulunan sürücü baba Sinan Y. ve oğlu yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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