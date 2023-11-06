Video Yaşam Sırp çete üyesi Risto Mijanovic’in öldürüldüğü villada keşif yapıldı | Video
Sırp çete üyesi Risto Mijanovic’in öldürüldüğü villada keşif yapıldı | Video

Sırp çete üyesi Risto Mijanovic’in öldürüldüğü villada keşif yapıldı | Video

06.11.2023 | 13:03

Sarıyer’de Sırp çete üyesinin pusuya düşürülerek kaçırılması ve götürüldüğü villada eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararı gereği bugün Zekeriyaköy’de bulunan villada keşif yapıldı.

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Sarıyer'de 'Skaljarı' suç örgütünün üst düzey üyesi olan Risto Mijanovic'in, 11 Eylül 2020 ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında kaçırılarak götürüldüğü villada elleri ile ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde eziyet edildikten sonra öldürülmüştü. Öldürülmesine ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme olayın yaşandığı evde keşif yapılmasını hükmetmişti.

VİLLADA KEŞİF YAPILDI
Keşfe İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri, Avukatlar katılırken keşifte bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti de hazır bulundu. Heyet, Zekeriyaköy'de bulunan villaya saat 11:00 itibariyle giriş yaptı.
Ekipler, yaklaşık 1 saat süren keşfin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.

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