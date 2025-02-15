Video Yaşam Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı! İçeride bir kişi baygın halde bulundu | Video
Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı! İçeride bir kişi baygın halde bulundu | Video

Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı! İçeride bir kişi baygın halde bulundu | Video

15.02.2025 | 10:18

Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan kontrollerde içeride baygın halde bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlara duman dolması nedeniyle evlerinden çıkan daire sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bodrumda yapılan kontrollerde içeride baygın bir kişi olduğu tespit edildi. Bilinci kapalı kadın, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Ambulansa alınan kadın, Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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