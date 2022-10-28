Şişli'de akılalmaz banka soygunu kamerada... Çalışanlar 1.5 saat sonra fark etti! | Video
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ŞİŞLİ'de, bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Banka çalışanları hırsızlığı 1.5 saat sonra fark ederken, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.
HIRSIZLIK 1.5 SAAT SONRA FARK EDİLDİ
Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık, yaklaşık 1.5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi. Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı. Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkâlleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.
Yapılan incelemelerde, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.