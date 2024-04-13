Video Yaşam Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

13.04.2024 | 09:06

Şişli E-5 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ismi öğrenilmeyen sürücü hayatını kaybederken, arkasında yolculuk yapan şahıs yara almadan kurtuldu.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Şişli E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy'den Ankara istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince demir bariyerlere çarptı. 34 SG 8762 plakalı motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu. Motosiklette yolcu olan şahıs kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan sürücüye müdahale etti. Yapılan incelmelerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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