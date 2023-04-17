Video Yaşam Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı | Video
Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı | Video

Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı | Video

17.04.2023 | 09:34

ŞİŞLİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından bir taksiye çarptı. Kazada taksideki kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Acet'in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı. Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

"KIZAKLADIM. KARŞI ŞERİDE GEÇTİM"
Servis midibüs şoförü Ramazan Acet "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı | Video 04:20
Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı | Video 17.04.2023 | 09:34
Ankara’da 500 milyon liralık kredi vurgunu | Video 01:20
Ankara'da 500 milyon liralık kredi vurgunu | Video 17.04.2023 | 09:32
Doğu Karadeniz’de 2023 yaş çay sezonu hazırlıkları başladı | Video 01:38
Doğu Karadeniz'de 2023 yaş çay sezonu hazırlıkları başladı | Video 17.04.2023 | 09:32
Muğla’da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 01:49
Muğla'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 17.04.2023 | 09:09
Çaycıdan örnek davranış: Sokakta kalan vatandaşı otomobiline yerleştirdi | Video 03:00
Çaycıdan örnek davranış: Sokakta kalan vatandaşı otomobiline yerleştirdi | Video 17.04.2023 | 09:31
Van’da 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:54
Van'da 4 büyüklüğünde deprem | Video 17.04.2023 | 08:59
Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video 01:28
Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video 17.04.2023 | 08:22
“Cinayet çetesi” adalete teslim… Adliyeye sevk edildiler… | Video 04:06
“Cinayet çetesi” adalete teslim… Adliyeye sevk edildiler… | Video 17.04.2023 | 08:56
Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi | Video 01:03
Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi | Video 17.04.2023 | 08:25
Kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı | Video 03:31
Kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı | Video 17.04.2023 | 08:30
Adrese sipariş götüren kurye pompalı tüfekle vuruldu! Olay anı kamerada | Video 01:29
Adrese sipariş götüren kurye pompalı tüfekle vuruldu! Olay anı kamerada | Video 17.04.2023 | 08:33
Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi | Video 01:03
Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi | Video 17.04.2023 | 08:29
Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video 01:28
Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video 17.04.2023 | 00:03
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan soru! Kim Milyoner Olmak İster’de zamanı fark etmeyince… | Video 03:52
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı şaşırtan soru! Kim Milyoner Olmak İster’de zamanı fark etmeyince… | Video 16.04.2023 | 22:39
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 01:34
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 16.04.2023 | 17:44
İlk yangın söndürme helikopteri Bodrum’da test uçuşu gerçekleştirdi | Video 00:32
İlk yangın söndürme helikopteri Bodrum'da test uçuşu gerçekleştirdi | Video 16.04.2023 | 15:40
Zeytinburnu’nda silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı | Video 02:02
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı | Video 16.04.2023 | 15:07
Maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücüleri birbirlerine girdi | Video 05:06
Maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücüleri birbirlerine girdi | Video 16.04.2023 | 14:43
Maske takıp 2 iş yerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video 02:16
Maske takıp 2 iş yerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video 16.04.2023 | 14:02
Eskişehir’de yolcu otobüsü beton bloğa çarptı: 17 yaralı | Video 01:24
Eskişehir'de yolcu otobüsü beton bloğa çarptı: 17 yaralı | Video 16.04.2023 | 13:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA