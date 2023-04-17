Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı | Video
ŞİŞLİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından bir taksiye çarptı. Kazada taksideki kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.
"KIZAKLADIM. KARŞI ŞERİDE GEÇTİM"
Servis midibüs şoförü Ramazan Acet "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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