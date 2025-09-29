Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video
Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Torku’nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali’nde yangın çıktı. Alevlerin sardığı yangını söndürmek için çok sayıda ekip sevk edildi.
Sivas Kangal Termik Santrali'nde yangın | Video 29.09.2025 | 13:16
