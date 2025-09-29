Video Yaşam Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video

Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video

29.09.2025 | 13:16

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Torku’nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali’nde yangın çıktı. Alevlerin sardığı yangını söndürmek için çok sayıda ekip sevk edildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredilen Kangal Termik Santrali'nde öğle saatlerinde yangın başladı. İhbar üzerine santrale çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
