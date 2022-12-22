Sivas’ta kayıp Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları devam ediyor | Video

Sivas’ın Ulaş ilçesinde evinden 3 gün önce dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası kadın için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 3 gece önce çıkan, Alzheimer hastası Fatma Fidan, geri dönmeyerek kayıplara karıştı. 74 yaşındaki yaşlı kadının kaybolduğunun anlaşılması üzerine durum yakınları tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Arama ve kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalar soğuk hava yoğun sise rağmen devam etti.

İlçe merkezi ve arazide etkili sis altındaki arama çalışmalarına; AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Sivas Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar, ANDA Arama Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Zorlu şartlarda süren arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı. Dronda kullanılan arama çalışmaları ilçe kırsalında sürüyor.