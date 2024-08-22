Video Yaşam Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi...
Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi...

Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi...

22.08.2024 | 12:46

Sivas’ın Gürün ilçesi Dümerpınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre köyde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç kardeşiyle birlikte merada sürü yayarken dev yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaşlaştığını gören iki kardeş önce panikle geriye çekildi. Ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonuna sarılarak yılanı görüntüledi.


Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü ifade edip, "Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkum geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş" şeklinde konuştu.

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