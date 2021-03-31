Video Yaşam Sivas'ta parmağını kapı tokmağına sıkıştıran 5 yaşındaki Berat'ın kurtarılma anı kamerada

Sivas'ta parmağını kapı tokmağına sıkıştıran 5 yaşındaki Berat'ın kurtarılma anı kamerada

Sivas'ta parmağını kapı tokmağına sıkıştıran 5 yaşındaki Berat'ın kurtarılma anı kamerada
31.03.2021 | 16:01

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Sivas'ta kapı tokmağına parmağını sıkıştıran Berat Sarıkaya (5), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki evinde oyun oynayan Berat Sarıkaya, ailesinin fark etmediği bir sırada kapı tokmağına parmağını sıkıştırdı. Yakınlarının ihbarı üzerine eve Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerin uzun süren çabasının ardından tokmak kesilerek minik Berat'ın parmağı çıkarıldı. Berat'a itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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