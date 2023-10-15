Video Yaşam Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video

15.10.2023 | 08:32

Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 4 yolcu öldü, 30 yolcu ise yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya-Kayseri Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a gitmekte olan 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu ölürken 30 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 01:22
Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 15.10.2023 | 08:32
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 01:20
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 15.10.2023 | 08:32
Zincirleme kazada araca sıkışan yolcu, ağlayarak kurtarılmayı bekledi | Video 04:29
Zincirleme kazada araca sıkışan yolcu, ağlayarak kurtarılmayı bekledi | Video 15.10.2023 | 08:32
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 01:12
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 15.10.2023 | 08:32
Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 01:07
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 15.10.2023 | 08:32
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video 10:00
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video 14.10.2023 | 18:14
Batman’da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 02:08
Batman'da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 14.10.2023 | 16:35
Son Dakika: Silivri’de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 01:58
Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 14.10.2023 | 15:11
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 03:44
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 14.10.2023 | 14:50
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 02:44
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 14.10.2023 | 14:17
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 01:14
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 14.10.2023 | 14:19
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2023 | 13:34
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:10
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video 14.10.2023 | 13:19
Ankara’da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:28
Ankara'da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.10.2023 | 13:16
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 01:27
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 14.10.2023 | 11:00
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 01:42
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 14.10.2023 | 10:32
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 00:21
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 14.10.2023 | 10:20
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 01:46
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.10.2023 | 10:13
Esenler’de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 01:07
Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Kocaeli’de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 02:34
Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA