Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 15.10.2023 | 08:32 Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 4 yolcu öldü, 30 yolcu ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya-Kayseri Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a gitmekte olan 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu ölürken 30 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.