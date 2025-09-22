Video Yaşam Sokak ortasında dehşet! 3 kadın, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat dövdü | Video
22.09.2025 | 14:00

Bursa’da sokak ortasında kucağında çocuğu ile yürüyen bir anne, tartıştığı 3 kadının saldırısına uğradı. Anneye tekme tokat saldıran kadınların dehşeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 20 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağında çocuğu ile yürüyen anne, yolda karşılaştığı 3 kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kucağındaki çocuğu yere bırakan anne, saldırgan kadınların hedefi oldu. 3 kadın, genç anneyi tekme ve yumruklarla darbetti. Küçük çocuk, annesinin çığlıklarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
