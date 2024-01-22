Video Yaşam Sokak ortasında onlarca kez bıçaklanan 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video
Sokak ortasında onlarca kez bıçaklanan 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video

Sokak ortasında onlarca kez bıçaklanan 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video

22.01.2024 | 11:28

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Fatih Bayar hayatını kaybetti.

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Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih Bayar (36) ve Yasin T. (36) bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli 3 şahıs ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Fatih Bayar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı Yasin T. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Bayar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın failleri olduğu belirlenen B.Z. (27), T.Z. (23) ve F.Y. (17), ekiplerin çalışmaları sonucunda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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