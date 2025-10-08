Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 08.10.2025 | 11:14 Adana'da sokakta üzerine karton örterek oyun oynayan çocuk ölümden döndü. O anlar saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Bünyamin Süleyman sokakta oynamaya başladı. Bir süre sonra Süleyman sokakta bulduğu kartonlarla üzerini örttü. Kartonun altında fark edilmeyen çocuğun üzerinden bu sırada bisiklet geçti. Bunun üzerine çocuk korkup ayağa kalktı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. O sırada sokakta bulunan otomobil, bisikletten önce hareket etmediği için çocuk ölümden döndü.

Çevre sakinlerinden Hasan Alın, çocuğun sokakta üzerine karton örterek oyun oynadığı için fark edilmediğini belirterek, "Çocuk bisikletin geçmesiyle fark edildi. Bisikletten önce otomobil geçse bugün çok kötü olay olabilirdi" dedi.