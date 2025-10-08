Video Yaşam Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video
Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video

Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video

08.10.2025 | 11:14

Adana'da sokakta üzerine karton örterek oyun oynayan çocuk ölümden döndü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Bünyamin Süleyman sokakta oynamaya başladı. Bir süre sonra Süleyman sokakta bulduğu kartonlarla üzerini örttü. Kartonun altında fark edilmeyen çocuğun üzerinden bu sırada bisiklet geçti. Bunun üzerine çocuk korkup ayağa kalktı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. O sırada sokakta bulunan otomobil, bisikletten önce hareket etmediği için çocuk ölümden döndü.

Çevre sakinlerinden Hasan Alın, çocuğun sokakta üzerine karton örterek oyun oynadığı için fark edilmediğini belirterek, "Çocuk bisikletin geçmesiyle fark edildi. Bisikletten önce otomobil geçse bugün çok kötü olay olabilirdi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 02:14
Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 08.10.2025 | 11:14
Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:21
Batman’da yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 08.10.2025 | 11:01
Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video 03:12
Hırsızlık anları kamerada: Parası bitince iş yeri soyan şüpheli tutuklandı | Video 08.10.2025 | 10:32
Elazığ’da bir vatandaş, tekmeyle otobüs durağının camını kırdı! O anlar kamerada | Video 00:14
Elazığ’da bir vatandaş, tekmeyle otobüs durağının camını kırdı! O anlar kamerada | Video 08.10.2025 | 10:03
Mersin’de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 01:21
Mersin'de yine minibüs kazası: 6 yaralı | Video 08.10.2025 | 10:03
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 02:40
İkiye ayrılan araçtan yaralı kurtuldu! Feci kaza kamerada | Video 08.10.2025 | 08:59
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 01:53
Sokak ortasında cinayet kamerada! Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu | Video 08.10.2025 | 08:59
Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: Gazze’ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık | Video 01:55
Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan: "Gazze'ye yaklaşabildiğimiz en son noktaya kadar da yaklaştık" | Video 08.10.2025 | 08:59
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 09:46
Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasında ne var? | Video 07.10.2025 | 16:36
Avcılar’da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 03:03
Avcılar'da bir sürücü 7 yaşındaki çocuğa çarpıp böyle kaçtı | Video 07.10.2025 | 16:06
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 01:13
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa Antalya merkezli 15 ilde operasyon: 40 gözaltı | Video 07.10.2025 | 15:36
Eski kız arkadaşını işten çıkarsınlar diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 01:09
Eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:24
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 02:21
Boşandığını eşini darp edip çocuklarını bıçakla rehin alan şahıs tutuklandı | Video 07.10.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 01:43
Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı | Video 07.10.2025 | 14:29
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 03:04
Aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı | Video 07.10.2025 | 13:23
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 02:01
İzmir’de sağanak yağış! Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı, yollar göle döndü | Video 07.10.2025 | 12:47
İzmir’de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 04:25
Akran zorbalığında 25 dakika nefessiz kaldı | Video 07.10.2025 | 12:38
Antalya’da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 01:08
Antalya'da 9 yaşındaki kız çocuğunun okul servisinin altında kaldığı kaza kamerada | Video 07.10.2025 | 12:01
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 01:48
Sultangazi’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi ve kadın metrelerce savruldu | Video 07.10.2025 | 11:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY