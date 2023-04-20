Video Yaşam Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı | Video
Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı | Video

Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı | Video

20.04.2023 | 15:30

Mersin'de sokakta yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yönetimiyle çalan ve elektrikli bisikletle kaçan A.Ç. ile M.S. yakalandı. İki şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Akdeniz ilçesinde sokakta tek başına yürüyen bir kadının ardından koşarak yaklaşan bir kişi, elindeki cep telefonunu alarak kaçtıktan sonra yakınlarda kendisini elektrikli bisikletle bekleyen arkadaşıyla izini kaybettirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve bölgedeki 150'ye yakın KGYS ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ekipler, kapkaç olaylarını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliklerine ve adreslerine ulaştı. Ekipler, daha sonra düzenledikleri operasyonla A.Ç.'yi ve M.S.'yi, gözaltına alırken, çaldıkları bir cep telefonunu da ele geçirdi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlamasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

KAPKAÇ ANI KAMERADA
Ayrıca kapkaç anı kameralara yansıdı. Görüntülerde cep telefonunu alarak kaçan şüphelinin, kendisini bekleyen arkadaşının elektrikli bisikletine binerek uzaklaştığı yer alıyor.

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