Video Yaşam Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video

Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video

13.11.2025 | 10:07

Hatay'da trafikte 100 kilometre hızı bulan süratle ilerleyen hafriyat kamyonunun hayrete düşüren anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hafriyat kamyonu sürücüsüne polis ekipleri tarafından 2 bin 74 TL cezai işlem uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası hafriyat kamyonu sayısının arttığı Antakya ilçesinde zaman zaman kuralları hiçe sayan sürücüler vatandaşlar tarafından tepki gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan hafriyat kamyonu sürücüsü; Samandağ - Antakya yolu Akasya Mahallesi mevkiinde 100'ü bulan hızıyla sol şeritte ilerlerken arkasında aracıyla ilerleyen vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, 90 km hız ile gittiği ve kamyona yetişemediği görüldü. Hayrete düşüren görüntüler sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespitti. Polis ekipleri tarafından tespit edilen şahsa, 2 bin 74 TL idari para cezası uygulandı.

"BU ŞEKİLDE HIZ YAPMASI HEM BİZİ HEM DE KENDİSİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR"
Hafriyat kamyonların yaptıkları hızla kazaya davetiye çıkardıklarını ifade eden Davut Meydan, Biz trafikte ilerliyorduk. Hafriyat kamyonları gerçekten çok hızlı gidiyorlar. Trafiği tehlikeye sokuyorlar. Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar. Bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor. Bu şekilde de kazalar oluyor. Trafik polisleri de bu videoyu gördükten sonra bildiğim kadarıyla sürücüye para cezası uygulandı. Hafriyat kamyonların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durumda hem kendi canını hem de diğer kişilerin canlarını riske atmaya gerek kalmaz. Bu şekilde uyarlarsa trafikte kaza olmaz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçelievler’de otoparkta ilginç kaza kamerada: 9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu | Video 00:37
Bahçelievler'de otoparkta ilginç kaza kamerada: 9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu | Video 13.11.2025 | 11:07
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 02:58
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video 00:28
Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video 13.11.2025 | 10:24
Adana’da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 03:03
Adana'da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 13.11.2025 | 10:24
Arnavutköy’de 13 yaşındaki çocuk parkta bıçaklandı! Gasp anı kamerada | Video 04:06
Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk parkta bıçaklandı! Gasp anı kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 00:52
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 13.11.2025 | 10:07
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 01:53
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 13.11.2025 | 10:07
Kağıthane’de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 09:36
Kağıthane'de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
Kağıthane’de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video 02:13
Kağıthane'de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:41
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:17
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
Otoparktan çıkan sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü | Video 04:36
Otoparktan çıkan sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü | Video 13.11.2025 | 09:31
Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı | Video 02:40
Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
Kağıthane’de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi 00:36
Kağıthane'de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi 12.11.2025 | 22:39
Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı | Video 03:39
Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı | Video 12.11.2025 | 16:46
Şehidin ailesi Eskişehir’e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı | Video 00:48
Şehidin ailesi Eskişehir'e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı | Video 12.11.2025 | 15:03
Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü | Video 04:11
Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü | Video 12.11.2025 | 15:02
Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video 05:03
Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video 12.11.2025 | 12:58
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Osman’ın, kreşte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Osman'ın, kreşte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.11.2025 | 11:43
Kış sebzesi ıspanakta hasat bolluğu | Video 04:41
Kış sebzesi ıspanakta hasat bolluğu | Video 09.10.2025 | 11:22
Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş | Video 08:13
Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş | Video 12.11.2025 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY