Video Yaşam Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video
Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video

Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video

13.02.2024 | 14:52

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında stadyumda ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirdi. Solotürk ekibi izleyenleri adeta mest etti. Ardından Erzincan Komando Birliği gösterisini gerçekleştirdi. Komando Marşı'nı okuyan askerlere vatandaşlarda hep bir ağızdan eşlik etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe katılım çok oldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile oyuncu Oktay Kaynarca gösterileri tribünden izleyerek ekipleri tebrik etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video 04:57
Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video 13.02.2024 | 15:02
DEAŞ’a para gönderen şahıslara yönelik operasyon | Video 00:56
DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon | Video 13.02.2024 | 15:02
Senfoni konserinde sahneye çıkan kedi gülümsetti | Video 00:24
Senfoni konserinde sahneye çıkan kedi gülümsetti | Video 13.02.2024 | 15:02
Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video 04:57
Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video 13.02.2024 | 14:52
Kırıkkale’de cinayet! 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü | Video 00:31
Kırıkkale'de cinayet! 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü | Video 13.02.2024 | 14:43
Keserli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:30
Keserli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2024 | 14:32
Yolun karşısına geçmek istedi, ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video 01:16
Yolun karşısına geçmek istedi, ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video 13.02.2024 | 13:46
Esenyurt’ta babasının mezarını yaptıran kardeşlerine kızıp, mezar taşlarını kırdı | Video 01:08
Esenyurt’ta babasının mezarını yaptıran kardeşlerine kızıp, mezar taşlarını kırdı | Video 13.02.2024 | 13:35
İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video 02:09
İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video 13.02.2024 | 13:35
Ankara’da feci olay: Tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti | Video 01:01
Ankara'da feci olay: Tıra yaslanan vatandaş ezilerek hayatını kaybetti | Video 13.02.2024 | 13:35
Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı: 1 işçi öldü, bir işçi yaralandı | Video 03:56
Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı: 1 işçi öldü, bir işçi yaralandı | Video 13.02.2024 | 13:35
Antalya merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 14 gözaltı | Video 01:10
Antalya merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 14 gözaltı | Video 13.02.2024 | 12:17
Antalya’yı sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü | Video 13:19
Antalya'yı sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü | Video 13.02.2024 | 12:27
Büyükçekmece’de ilginç anlar! Alkollü kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı | Video 01:58
Büyükçekmece’de ilginç anlar! Alkollü kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı | Video 13.02.2024 | 12:29
Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video 00:41
Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video 13.02.2024 | 12:28
Antalya’yı sel aldı! İşte felaketin boyutu | Video 00:43
Antalya'yı sel aldı! İşte felaketin boyutu | Video 13.02.2024 | 12:27
Gençlerde estetik çılgınlığı: 16-17 yaşındakiler dudak, burun dolgusu için geliyor | Video 05:22
Gençlerde estetik çılgınlığı: "16-17 yaşındakiler dudak, burun dolgusu için geliyor" | Video 13.02.2024 | 12:28
Güngören’de otomobil 5 araca ardından da mağazaya çarparak durabildi! Kaza anı kamerada | Video 04:26
Güngören'de otomobil 5 araca ardından da mağazaya çarparak durabildi! Kaza anı kamerada | Video 13.02.2024 | 12:09
Siirt’te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı | Video 00:24
Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı | Video 13.02.2024 | 11:46
Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:06
Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2024 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA