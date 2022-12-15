SON DAKİKA! 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Video
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Hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan yakalama kararı bulunan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel simli şahıslar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde gözaltına alındı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. İki sanık hakkında tutuklama kararı verildi