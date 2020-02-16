SON DAKİKA | ‘Ankara Beni Bulsun’ diyen ‘Kennedy dayı’ Cihangir Göktaş ile ilgili yeni gelişme | Video

Ankara Beni Bulsun ve Ne Demek Soruya Soruyla cevap verme videoları ile Türkiye’nin tanıdığı ve bulunduğu mahalledeki esnafın yardımları ile hayatını idame ettiren Mersinli Cihangir Göktaş bugün yine en çok konuşulan isimler arasındaydı. Bunun nedeni, sokak röportajları ve esnafın çektiği videolarda “Ben kimim, Senin Baban kimdi, sen kimsin” diyaloğunu zihinlere kazıyan ‘Kenedy Dayı’ hakkında yeni bir gelişme yaşanmasıydı. İçişleri Bakanlığı tarafından, Cihangir Göktaş’ın adına bugüne kadar herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti kimliği düzenlenmediği tespit edildi ve ilk defa adına kimlik kartı düzenlendi. İşte Türkiye’nin Mersinli Cihangir Göktaş’ı tanıdığı o video…