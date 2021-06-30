Son dakika: Ankara'da bir binada toprak kayması meydana geldi! Doğal gaz ekipleri sızıntı olan bölgeye müdahale ediyor | Video
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Apartmanda yaşayan göçük ile birlikte doğal gaz sızıntısı ortaya çıktı. Doğal gaz ekipleri müdahale ediyor.